Universidades públicas oferecem mais de 18 mil vagas para cursos de graduação a distância no Ceará - TV Jangadeiro

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta sexta-feira (12) que serão ofertadas 18.430 novas vagas na modalidade de educação a distância para cursos de graduação e pós-graduação. Ao todo, 65 municípios serão atendidos pela iniciativa.

As formações serão realizadas por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e universidades estaduais e federais. Ao todo, são 11.090 para cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) e 7.010 para pós-graduação (lato sensu). Os editais serão lançados neste segundo semestre.

Com isso, serão implementados 25 novos polos presenciais de apoio, alcançando 65 cidades cearenses. Seis instituições já participantes do programa no estado estão envolvidas nesta oferta recorde, como a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), a Universidade Regional do Cariri (Urca), entre outras.

De todas, a Uece é a maior ofertante de novas vagas em 2024, com 6.560. O restante das vagas está distribuído da seguinte forma: UVA (3.210 vagas), Urca (1.530 vagas), IFCE (2.700 vagas), UFCA (2.300 vagas) e Unilab (2.130 vagas).

De acordo com o governador, a estratégia complementa a expansão e interiorização dos campi e cursos das universidades estaduais. “Nosso sonho é que todos os municípios tenham algum curso de ensino superior, mas isso é um processo. Estamos fazendo investimento muito importante nas nossas universidades, construindo campi em diversos municípios, mas também queremos ampliar com o ensino a distância”, destacou Elmano de Freitas.

ENTENDA

Os cursos de graduação EaD da Universidade Aberta do Brasil são realizados por meio de plataforma virtual, com atividades assíncronas (sem necessidade de encontro ou compartilhamento em tempo real) e síncronas (com encontro ou compartilhamento em tempo real). Há também a obrigatoriedade de, no mínimo, 30% da carga horária total do curso para atividades presenciais.