UFC está entre as melhores universidades do Nordeste

A Universidade Federal do Ceará (UFC) foi eleita a terceira melhor universidade do Nordeste segundo a Quacquarelli Symonds (QS), organização especializada em educação superior responsável pelo famoso QS World University Ranking, um dos principais rankings universitários do mundo, divulgado na quarta-feira (4).

Elaborado anualmente pela consultoria britânica, o ranking avaliou mais de 6 mil universidades, classificando as 1.500 melhores instituições. No Nordeste, a primeira a aparecer é a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), seguida pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em terceira colocação surge a UFC, a única universidade cearense listada no ranking.

A universidade permaneceu na mesma posição do ano passado, que está entre as 1.400 melhores do mundo. O posto, no entanto, é o pior em 10 anos. Em 2014, a UFC chegou a ficar entre as 700 mais prestigiadas, mas foi perdendo posições ao longo do tempo.

No Brasil, a primeira colocada segue sendo a Universidade de São Paulo, que caiu do 71° lugar para o 92° no mundial. A USP perdeu o lugar de melhor da América Latina, ficando atrás da Universidade de Buenos Aires (UBA).

Em seguida, aparecem a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro.

(Foto: Divulgação)