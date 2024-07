TSE: Confira limite de gastos para campanhas de prefeito e vereador no Ceará - TV Jangadeiro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os limites de gastos para as campanhas de prefeito e vereador nas eleições municipais de outubro deste ano. Fortaleza lidera a lista no Ceará, com mais de R$ 18 milhões para cada partido usar nas campanhas de primeiro turno para prefeito.

Os gastos das campanhas eleitorais são financiados com recursos públicos. Candidatos de cidades menores têm, proporcionalmente, menos verba disponível. Os valores são baseados nos utilizados nas eleições de 2016, ajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme estabelece a lei.

📌 Os dez municípios cearenses com os maiores tetos de gastos para prefeito no primeiro turno são: Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Massapê, Tianguá, Aquiraz, Crato e Itapipoca. Para as campanhas de vereador, os maiores limites de gastos estão nas cidades de: Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú, Aquiraz, Aracati, Itapipoca, Acaraú, Maranguape e Iguatu.

O TSE prevê possibilidade de segundo turno apenas em Fortaleza e Caucaia, com limites de gastos de R$ 7.343.664,57 e R$ 789.280,02, respectivamente.

Para verificar as informações e consultar o teto de gastos do seu município, acesse o site do TSE (divulgacandcontas.tse.jus.br) e procure pela aba “Limite de gastos”, onde é possível filtrar entre estados, municípios e cargos.

Os candidatos que ultrapassarem os limites de gastos fixados para cada campanha deverão pagar multa equivalente a 100% da quantia que exceder o teto e podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico.