Empresas clandestinas de segurança são fechadas pela PF no CE

Somente neste ano, a Polícia Federal encerrou as atividades de 13 empresas clandestinas de segurança no Ceará como parte da Operação Segurança Legal. A oitava fase da operação resultou em oito autuações envolvendo quatro empresas da capital na última quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Federal, das treze empresas encerradas, seis estavam localizadas em Fortaleza, quatro em Juazeiro do Norte, e uma em cada uma das seguintes cidades: Tianguá, Ipu e Horizonte. Essas empresas clandestinas operavam no setor de segurança privada sem a devida autorização da Polícia Federal. A PF não informou quais seriam essas empresas.

Entre as quatro empresas de Fortaleza autuadas nesta semana, três autuações foram por não comunicar eventos, duas por manter vigilantes sem curso de vigilância, duas por manter vigilantes com cursos vencidos e sem o curso de reciclagem, e uma por não prestar informações requisitadas pela equipe de fiscalização.

A Operação Segurança Legal tem como objetivo combater empresas clandestinas de segurança em todo o Brasil. Nesta oitava fase da ação, foram registradas autuações em 25 capitais e no Distrito Federal. Além disso, 96 unidades descentralizadas da Polícia Federal participaram da operação, com exceção do Rio Grande do Sul, devido às enchentes que atualmente atingem o estado.

(Foto: Polícia Federal)