Trecho do Vila Mar é bloqueado para obras de urbanização - TV Jangadeiro

A partir de segunda-feira (27), a Rua Santa Elisa, no bairro Pirambu, em Fortaleza, será bloqueada para obras de urbanização e requalificação. Conhecida como Via Paisagística do Vila do Mar, o trecho serve de acesso aos bairros Barra do Ceará, Cristo Redentor e Pirambu. O bloqueio está previsto para durar 120 dias.

Este trecho, localizado entre a Rua Francisco Calaça e a Avenida Dr. Theberge, será bloqueado para a demolição do pavimento, a regularização da base da via e, posteriormente, a execução do novo piso intertravado. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 64% da obra já está concluída.

As intervenções na via fazem parte da fase final do projeto Vila do Mar. Com um orçamento de R$19 milhões, o conjunto de obras está previsto para ser concluído até o segundo semestre de 2024.

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO

Para quem vem no sentido oeste-leste, os motoristas que trafegam pela Av. José Roberto Sales devem virar na Rua Francisco Calaça, depois na Rua Bem Aventurança, seguir pela Av. Monsenhor Hélio Campos e continuar até a Av. Dr. Theberge, onde retornarão à Rua Santa Elisa.

Já no sentido leste-oeste, os motoristas que trafegam pela Rua Santa Elisa devem virar na Av. Dr. Theberge, à direita na Rua Monsenhor Hélio Campos, continuar pela Rua Bem Aventurança, virar na Rua Francisco Calaça e, depois, retornar à Av. José Roberto Sales.

A Prefeitura informou que agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão no local para dar suporte operacional aos motoristas.

ALTERAÇÕES NAS LINHAS DE ÔNIBUS

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os itinerários das linhas 110 – Vila do Mar/Centro, 120 – Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I, 130 – Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II e 140 – Vila do Mar/Centro II sofrerão alterações.

(Foto: Prefeitura de Fortaleza)