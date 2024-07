TRE multa pré-candidato à prefeitura de Juazeiro do Norte por propaganda eleitoral antecipada - TV Jangadeiro

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) condenou o deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Fernando Santana (PT), por propaganda eleitoral antecipada.

O político foi multado em R$ 5 mil após a Justiça acatar o recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Segundo o órgão, o parlamentar usou as redes sociais para compartilhar conteúdos que configuram propaganda irregular antes do prazo determinado pela legislação eleitoral.

No Instagram, por meio do recurso “stories”, que permite a publicação temporária de conteúdo, o pré-candidato compartilhou postagens de outros usuários com teor eleitoreiro, contendo frases como “Tamo junto, meu prefeito” e “Vai ser Camilo lá e Fernando cá”.

“Conclui-se que tais publicações têm potencial para influenciar o eleitorado de Juazeiro, favorecendo a futura obtenção de votos pelo representado”, destacou o promotor eleitoral André Barroso em sua representação eleitoral.

A equipe de Jornalismo da Jangadeiro solicitou um posicionamento ao deputado e aguarda sua resposta. A publicação será atualizada assim que o político se manifestar.

CENÁRIO POLÍTICO

Juazeiro do Norte nunca reelegeu um prefeito. Além de Fernando Santana, a gestão municipal também deve ser disputada por Glêdson Bezerra (Podemos), Davi de Raimundão (MDB), Giovanni Sampaio (PSB), Yury do Paredão (MDB) e Capitão Vieira (PRD).