» Xand Avião doa 1 tonelada de alimentos para Lar Amigos de Jesus

Na última quinta (21), o cantor Xand Avião visitou o Lar Amigos de Jesus, em Fortaleza, para entregar alimentos arrecadados com os ingressos solidários do Aviões Fantasy. O show ocorre no próximo dia 13 de setembro, na arena Castelão, e conta c0m uma área de ingressos solidários – em troca de alimentos não perecíveis. O cantor aproveitou o dia para conhecer os pacientes do lar, tirar fotos e também abraçar seus fãs “mirins”.

Na quinta, ao todo, foi entregue 1 tonelada de alimentos à instituição, que acolhe crianças e adolescentes que estão realizando tratamento intensivo de saúde. Como ainda está ocorrendo a venda de ingressos, mais alimentos serão arrecadados até a data da apresentação.

Confira o vídeo do momento.