» Xand Avião doa 1 tonelada de alimentos para Lar Amigos de Jesus

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

13h00

Xand Avião doa 1 tonelada de alimentos para Lar Amigos de Jesus

por Livia Leal - 22/08/2025 às 13:10

Na última quinta (21), o cantor Xand Avião visitou o Lar Amigos de Jesus, em Fortaleza, para entregar alimentos arrecadados com os ingressos solidários do Aviões Fantasy. O show ocorre no próximo dia 13 de setembro, na arena Castelão, e conta c0m uma área de ingressos solidários – em troca de alimentos não perecíveis. O cantor aproveitou o dia para conhecer os pacientes do lar, tirar fotos e também abraçar seus fãs “mirins”.

Na quinta, ao todo, foi entregue 1 tonelada de alimentos à instituição, que acolhe crianças e adolescentes que estão realizando tratamento intensivo de saúde. Como ainda está ocorrendo a venda de ingressos, mais alimentos serão arrecadados até a data da apresentação.

Confira o vídeo do momento.

Veja também

Cultura

Cordelteca da BECE celebra literatura popular e autores regionais
Música

Ary Mirelle fala sobre doença respiratória de seu filho como cantor João Gomes
Famosos

Ingra Soares publica foto com o filho Arthur e escreve texto emocionante

Últimas notícias

Cultura

Cordelteca da BECE celebra literatura popular e autores regionais
Música

Ary Mirelle fala sobre doença respiratória de seu filho como cantor João Gomes
Famosos

Ingra Soares publica foto com o filho Arthur e escreve texto emocionante
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM