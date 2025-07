» Walkyria Santos é derrubada durante show em São Bento, na Paraíba

A cantora de forró Walkyria Santos enfrentou uma situação inusitada em um show de São João no último sábado (12), em São Bento, interior da Paraíba.

Enquanto se apresentava no festejo, um espectador subiu ao palco e agarrou a cantora. O homem ainda chegou a beijar Walkyria e a elogiar. Seguranças interviram e puxaram o homem, que não largou a cantora. Walkyria caiu no chão, como mostra a filmagem do momento, mas não chegou a sofrer ferimentos.

Após o ocorrido, Walkyria pediu calma sobre a situação e continuou com a apresentação.

Confira aqui o vídeo do momento.