» Virginia Fonseca confirma dívida de IPTU de R$ 6,5 mil e atribui o problema à mãe

Virginia Fonseca foi pega de surpresa ao descobrir que seu nome estava incluído na lista de inadimplentes de Londrina, no Paraná, devido a uma dívida de IPTU. A influenciadora usou suas redes sociais nesta segunda-feira (16/6) para confirmar o débito, que totaliza cerca de R$ 6,5 mil referentes a uma sala comercial. Ela explicou a situação e, com bom humor, responsabilizou sua mãe, Margareth Serrão, pela confusão.

Virginia contou que desconhecia a existência da dívida: “Estava tranquila, até que quando cheguei na China e mexendo no celular, vi essa notícia. Pensei ser mais uma fake news, mas resolvi verificar. Lembrei que há pouco tempo tive um problema parecido com R$ 30 de uma conta de celular que atrasou e meu nome ficou sujo no Serasa”, afirmou.

A influenciadora detalhou que a sala comercial localizada no bairro Gleba Palhano foi o primeiro imóvel que adquiriu quando sua carreira na internet começou a crescer. Ela alugou o espaço e pediu para a mãe administrar o aluguel e as responsabilidades relacionadas. “Disse para minha mãe ficar com o dinheiro do aluguel e cuidar de tudo, e ela topou na hora. Só que, ao que parece, houve uma confusão: ela achava que o IPTU era responsabilidade do inquilino, mas na verdade o dono do imóvel precisa pagar”, explicou Virginia.

Segundo a empresária, o erro foi um mal-entendido entre ela, a mãe e a imobiliária, que não teria informado sobre a obrigação do pagamento. “Agora que descobrimos a falha, vamos regularizar a situação. Minha mãe está cuidando disso”, completou.

Virginia ainda fez uma brincadeira lembrando que essa não é a primeira vez que enfrenta um pequeno problema financeiro que acabou afetando seu nome. “Já tive meu nome negativado por causa de R$ 30, e isso vai se acumulando. Minha mãe é incrível no jeito que resolve tudo, mas quando delego a ela, acontece isso. É a segunda vez que ocorre algo parecido, sem contar quando ela esquece a conta do meu celular e fico sem internet 3G”, disse, entre risos.

A dívida do IPTU corresponde ao período entre 2021 e 2024, totalizando R$ 6.530,06, conforme publicado pelo portal g1. Em 9 de junho, a Justiça determinou que Virginia deveria quitar o débito em até cinco dias após a notificação. Caso o pagamento não seja efetuado, bens da influenciadora poderão ser penhorados para cobrir o valor.