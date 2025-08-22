» Virginia Fonseca comenta ligação a Neymar e fala sobre possível encontro com Ana Castela

Na última sexta-feira (22/8), Virginia Fonseca agitou o Brás, em São Paulo, durante a inauguração da primeira loja física de sua marca de cosméticos, que já conta com mais de 190 quiosques espalhados pelo país.

Em entrevista a uma repórter do portal LeoDias, a influenciadora comentou sobre a expectativa de encontrar Ana Castela, apontada como possível affair de Zé Felipe, durante a Festa do Peão de Barretos. “Maravilhosa! Eu amo a Ana. Conheci ela lá no camarim do meu programa”, disse Virginia, demonstrando entusiasmo com o encontro.

A influenciadora também falou sobre a polêmica que movimentou as redes sociais nesta semana: a ligação feita para Neymar às 2h da manhã, que teria desagradado Bruna Biancardi. Virginia minimizou a situação: “Sempre fiz, mas a pessoa desculpa a quem não gostou, mas faz parte”, afirmou, tentando colocar fim aos rumores.

Além das questões pessoais, Virginia celebrou o crescimento do seu negócio. “Com certeza [meu sobrenome é trabalho], temos mais de 190 quiosques pelo trabalho e agora a primeira loja física”, declarou, destacando a expansão da marca.