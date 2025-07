» Virgínia e Zé Felipe se reúnem em mesversário de José Leonardo, filho caçula

Na última quinta (10), a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe se reuniram na comemoração de 10 meses do filho caçula, José Leonardo.

Com bolo de andares, doces decorados e grandes balões, a festa recebeu o tema de Safári – contando, inclusive, com estátuas de animais e tirar o fôlego.

Na festa estiveram presentes, além da família de Zé e Virgínia, as outras filhas do casal: Maria Alice e Maria Flor. A duas combinaram o “look” e se apresentaram com uma jardineira em tom terroso.