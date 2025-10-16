» Viralizou! Kim Kardashian lança coleção de calcinhas que imitam pelos pubianos

A marca Skims, da influencer Kim Kardarshian, lançou uma coleção inusitada na última semana. A linha de calcinhas “fio-dental” tem como proposta simular pelos pubianos, possibilitando a “liberdade do corpo feminino”. O produto, denominado “The Ultimate Bush”, ou “O Arbusto Final”, foi divulgado com um uma propaganda repleta de ousadia.

O item é feito com tecido transparente, pelos sintéticos e fios laterais. Os preços são de “grife”: cada peça custa 190 reais para compras realizadas no site. Mesmo com a polêmica e divisão de opiniões nas redes sociais, o produto foi um sucesso nas vendas e esgotou no site – com direito a lista de espera para a compra.

Em suas redes sociais, Kim mostrou as variações de cores disponíveis – mais de 12, no total. Além das tonalidades, o cliente pode escolher a textura dos pelos, entre cacheado e liso.