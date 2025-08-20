» Vera Viel celebra remissão total de câncer após suspeita de retorno de tumor

A apresentadora Vera Viel compartilhou em suas redes sociais na última terça (19) uma série de vídeos falando sobre seu quadro de saúde. Vera explicou que, após 10 meses comemorando a remissão de um câncer, realizou um exame que apontava um retorno do tumor maligno. Vera realizou o PET Scan, exame que analisa o corpo humano e ajuda a monitorar doenças como o câncer.

“Aí os médicos se reuniram comigo, o Rodrigo estava no Rio, liguei para ele, que participou da reunião e médicos falaram que a gente teria que fazer uma nova biópsia. E foi assim que aconteceu. Na sexta-feira passada, eu fui para o hospital de manhã, passei por uma nova biópsia e foram momentos desafiadores”, desabafou a influenciadora.

Horas depois da postagem, a apresentadora compartilhou a notícia de que o resultado da biópsia, realizada dia 15 de agosto, afirmou o não retorno do tumor e remissão total do câncer. “Deus confirmou que Ele já fez a Cura por completo, foi só um susto, eu quero agradecer ao meu marido que esteve ao meu lado todo o tempo em oração. Eu te amo muito! […] Continuo em remissão, para a glória de Deus. Deus de milagres!”, escreveu a apresentadora em uma postagem mostrando o momento da biópsia, marcado por muita emoção.

Vera lutou contra um sarcoma sinovial na perna, tumor raro e maligno, e passou por sessões de radioterapia e cirurgia até a remissão. O momento foi de tensão e orações, segundo Vera.