» Velório de Preta Gil será no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana

O velório da artista Preta Gil, que faleceu aos 50 anos, será realizado em uma data repleta de significado para a trajetória da cantora. A cerimônia será realizada na próxima sexta (25), Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público, e deve iniciar às 9 da manhã.

Preta Gil faleceu no último domingo (20), enquanto estava em Nova York para realizar tratamentos de saúde. A artista foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023 e, ao final do ano, anunciou que havia entrado em remissão. No entanto, a doença voltou através de linfonodos, metástase e nódulos pelo corpo, agravando a situação de Preta.

Segundo amigos da cantora, Preta faleceu “em paz”, e cercada por muito amor em seus últimos dias. Preta Gil era filha do também cantor Gilberto Gil, e deixa o filho Francisco e a neta Sol.