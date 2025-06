» “Vaidade fala mais alto que valores”: mãe de Virginia Fonseca é envolvida em polêmica após curtir críticas à separação da filha

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe continua repercutindo nas redes sociais e ganhando novos desdobramentos. Desta vez, o foco se voltou para Margareth Serrão, mãe da influenciadora. Internautas perceberam que ela teria curtido publicações críticas à filha, levantando suspeitas de uma possível desaprovação pública às recentes escolhas de Virginia. As curtidas repercutiram fortemente e reacenderam o debate sobre o papel da vaidade, da exposição pública e das prioridades familiares.

As publicações em questão foram feitas por páginas de fãs e traziam reflexões que, segundo muitos usuários, sugerem que Virginia teria colocado a fama e a vaidade acima da família. Um dos textos afirmava: “Virginia trocou presença por promessas. Trocou aliança por euforia. E só quem já perdeu o essencial pra viver o supérfluo… Sabe o gosto amargo que isso deixa depois.”

Outro comentário dizia: “O tempo com a família não volta, mas o arrependimento, esse chega no silêncio – quando os aplausos cessam.” As postagens sugerem que a influenciadora teria priorizado a carreira ao aceitar o convite para ser Rainha de Bateria da Grande Rio em 2026, pouco tempo após anunciar a separação.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi o suposto envolvimento de Margareth Serrão nas críticas. Prints compartilhados por internautas mostravam que o perfil da mãe de Virginia havia curtido algumas dessas publicações. Diante da repercussão, o portal LeoDias procurou a assessoria da família, que negou qualquer intenção de Margareth em atacar a filha.

Em nota, Margareth afirmou que não percebeu as curtidas e que provavelmente foram feitas sem intenção. “Sinceramente, eu não curto nada disso, eu nem tenho curtido nada no Instagram… pode ser que meu dedo tenha clicado e eu nem vi”, disse. A mãe de Virginia também ressaltou que, se tivesse algo a dizer, faria pessoalmente, e não por meio de indiretas em redes sociais.

A polêmica, no entanto, não é a primeira envolvendo postagens de Margareth após o anúncio da separação. Logo depois do término ser divulgado, um vídeo em que ela falava sobre empoderamento feminino e a importância de “seguir em frente” gerou interpretações de que seria um recado velado à filha. Na época, Margareth explicou que o conteúdo havia sido programado antes da notícia do fim do casamento vir à tona e que não tinha relação com o assunto.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do relacionamento em maio, após quase quatro anos de união e três filhos. Na ocasião, o casal afirmou que a decisão havia sido tomada de forma respeitosa e em comum acordo. Desde então, ambos têm seguido caminhos distintos — ela focada em novos projetos profissionais e ele retomando compromissos musicais.

O episódio envolvendo Margareth Serrão expõe uma dimensão mais íntima do impacto que a separação teve sobre a família e, principalmente, sobre a forma como ela é acompanhada pelo público. Nas redes sociais, o caso levanta questionamentos sobre o limite entre apoio, opinião pessoal e exposição familiar.

Enquanto isso, Virginia ainda não se pronunciou sobre a repercussão das curtidas da mãe. A influenciadora, que costuma compartilhar intensamente sua rotina com os seguidores, tem mantido um tom discreto sobre os desdobramentos do fim do casamento, focando nos filhos e na retomada de sua agenda profissional — agora com um novo destaque no carnaval carioca.