» Tirullipa se pronuncia após ter traição exposta na internet: “envergonhado”

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

13h00

Tirullipa se pronuncia após ter traição exposta na internet: “envergonhado”

por Livia Leal - 12/08/2025 às 15:43

No início da tarde desta terça (12), o humorista Everson Silva, conhecido com Tirullipa, se prounciou acerca das comprovações de que ele teria traído sua esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos.

O caso veio à tona quando a colunista Fábia Oliveira divulgou imagens e áudios de conversas entre o humorista e Dani Lopez, filha do ex-assessor do artista, Duda Lopez. O material revelou que a relação extraconjulgal era incentivada por Tirullipa, que tentou organizar encontros íntimos com Dani diversas vezes.

Confira um trecho das conversas “vazadas”:

Tirullipa usou suas redes sociais, poucos dias após a midiatização da traição, para esclarecer a situação e afirmar que o atitude é “coisa do passado”. O humorista contou sobre a relação com sua esposa depois do ocorrido e como foi o processo do perdão. Leia o depoimento completo:

“Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias!

Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu PASSADO. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante; minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros.

Condeno totalmente minhas atitudes do passado e sigo firme no propósito de não repeti-las. Hoje, minha prioridade é viver de forma honesta, respeitosa e transparente, honrando aqueles que acreditam em mim e no meu processo de transformação.

Feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família e estou buscando ajuda profissional e em todas as áreas para me tornar quem de fato preciso ser!

Mais uma vez, perdão a todos que feri diante disso e para que minha família seja poupada de mais exposição peço que parem de atacar quem sequer merecia passar por isso!”

 

 

Veja também

Música

Nattan celebra cura de problemas de saúde após anúncio de volta aos palcos
Influencers

Sem dobrinhas e cintura afinada: Jojo Todynho passa por cirurgia plástica; saiba tudo!
Artistas

Esposo de Fabiana Justus raspa a cabeça para apoiá-la na luta contra a leucemia

Últimas notícias

Música

Nattan celebra cura de problemas de saúde após anúncio de volta aos palcos
Influencers

Sem dobrinhas e cintura afinada: Jojo Todynho passa por cirurgia plástica; saiba tudo!
Artistas

Esposo de Fabiana Justus raspa a cabeça para apoiá-la na luta contra a leucemia
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM