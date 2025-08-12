» Tirullipa se pronuncia após ter traição exposta na internet: “envergonhado”

No início da tarde desta terça (12), o humorista Everson Silva, conhecido com Tirullipa, se prounciou acerca das comprovações de que ele teria traído sua esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos.

O caso veio à tona quando a colunista Fábia Oliveira divulgou imagens e áudios de conversas entre o humorista e Dani Lopez, filha do ex-assessor do artista, Duda Lopez. O material revelou que a relação extraconjulgal era incentivada por Tirullipa, que tentou organizar encontros íntimos com Dani diversas vezes.

Confira um trecho das conversas “vazadas”:

Tirullipa usou suas redes sociais, poucos dias após a midiatização da traição, para esclarecer a situação e afirmar que o atitude é “coisa do passado”. O humorista contou sobre a relação com sua esposa depois do ocorrido e como foi o processo do perdão. Leia o depoimento completo:

“Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias!

Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu PASSADO. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante; minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros.

Condeno totalmente minhas atitudes do passado e sigo firme no propósito de não repeti-las. Hoje, minha prioridade é viver de forma honesta, respeitosa e transparente, honrando aqueles que acreditam em mim e no meu processo de transformação.

Feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família e estou buscando ajuda profissional e em todas as áreas para me tornar quem de fato preciso ser!

Mais uma vez, perdão a todos que feri diante disso e para que minha família seja poupada de mais exposição peço que parem de atacar quem sequer merecia passar por isso!”