» SBT 44 anos: clássica vinheta “Quem Procura Acha Aqui” retorna a programação

Nesta terça (19) o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) completa 44 anos de fundação – e de muita história no coração dos brasileiros. Em comemoração ao aniversário, a emissora relançou a clássica vinheta “Quem Procura Acha Aqui”, exibida pela primeira vez no ano de 1987.

A atual vinheta traz rostos conhecidos da grade atual de programação, como Ratinho, Danilo Gentili, Patrícia Abravanel, Lucas Guedez, entre outros. O slogan reafirma o compromisso da emissora em ser lar para todos os momentos, da informação ao entretenimento. Para sorrir, se informar ou se emocionar, há 44 anos o SBT é a escolha certa na hora de ligar a televisão.

O SBT, na época TVS (TV Studios Silvio Santos), foi transmitido pela primeira vez em 14 de maio de 1976. Criado por Senor Abravanel, com o apoio de Manuel de Nóbrega, pai do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. A sigla SBT seria conhecida pelo povo cinco anos depois. Atualmente, tem mais de 100 afiliadas pelo Brasil e se consagra como a “TV mais feliz do país”.

Assista aqui a nova vinheta.