» Roberta Miranda dá chute em fã após invasão de palco em show no Ceará

O clima ficou tenso durante o show de Roberta Miranda na noite da última terça-feira (29), em Campos Sales, interior do Ceará. Enquanto entoava a clássica “Vá com Deus” e abraçava uma fã que havia subido ao palco, um jovem invadiu o palco, insistindo em se aproximar da cantora. Visivelmente incomodada, ela reagiu com indignação. O fã foi derrubado e contido pela equipe de segurança, mas Roberta Miranda desferiu um chute contra ele, em meio ao tumulto. O incidente foi registrado e viralizou em vídeo nas redes sociais, gerando divisão de opiniões entre os internautas.

Reação firme na Paraíba: dedo médio gerou xingamentos

No fim de semana anterior, durante apresentação em Solânea (PB), a cantora enfrentou outro momento de impasse. Um homem na plateia levantou o dedo do meio em direção a ela durante um momento acústico do show. Além do gesto considerado desrespeitoso, ele teria lançado bebida nas pessoas ao redor e exigido a música “Vá com Deus” de maneira agressiva. Roberta Miranda reagiu interrompendo a apresentação e proferindo xingamentos na defesa de sua dignidade:

“Você está mandando o quê com esse dedo, cara? Vai tomar no c* você, rapaz! Vai se f… Sem educação a gente tem que responder sem educação”

A plateia apoiou a reação da artista, que justificou sua postura afirmando que, como mulher paraibana e profissional, não aceita ser tratada de forma ofensiva.

Esses dois episódios em curto intervalo de tempo mostram um momento delicado da carreira de Roberta Miranda, que completa mais de 40 anos de trajetória e segue apresentando seu show “Infinito” pelo Brasil, celebrando clássicos como “A Majestade, o Sabiá”, “São Tantas Coisas”, “Sol da Minha Vida” e “Vá com Deus”. A reação da cantora nas apresentações tem dividido opiniões: enquanto parte do público aplaude sua postura firme diante de invasões ou insultos, outros a questionam por adotar posturas físicas ou verbais em shows.

Embora eventos com grande público possam levar a situações inesperadas, as reações em cena merecem atenção: há quem entenda que Roberta Miranda tem o direito de se defender, mantendo sua segurança e respeito; por outro lado, há quem critique a reação física. A discussão sobre os limites entre provocação e respeito em shows públicos permanece em destaque.