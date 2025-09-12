» Raul Gil recebe alta hospitalar após seis dias internado em São Paulo

Raul Gil recebe alta hospitalar após seis dias internado em São Paulo

por Livia Leal - 12/09/2025 às 12:55

O apresentador Raul Gil segue em recuperação domiciliar após receber alta do Hospital Moriah, em São Paulo, na última terça (9). Raul deu entrada na internação no dia 3 de setembro, e foi diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação.

Ainda na terça, o apresentador foi buscado no hospital pelo filho, Raul Gil Júnior, que registrou os primeiros momentos do pai fora da ala de internação. Raul recebeu o carinho da família e fãs no hospital e nas redes sociais.

Confira o vídeo aqui

