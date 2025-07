» Rafa Kalimann compartilha ultrassom da filha e se declara “Meu maior sonho”

A influenciadora, apresentadora e atriz Rafa Kalimann emocionou seus seguidores nesta sexta-feira (4/7) ao compartilhar nas redes sociais um momento especial de sua gestação. Em uma publicação no Instagram, ela exibiu o vídeo do ultrassom da filha que espera com o cantor Nattan, e fez uma declaração comovente sobre a maternidade.

A bebê, que se chamará Zuza, recebeu esse nome em homenagem à avó paterna, Josefina — carinhosamente chamada assim por Nattan — que faleceu em abril deste ano. A escolha reforça o vínculo afetivo da família com a história da pequena, ainda no ventre.

Na legenda do vídeo, Rafa falou sobre o quanto sonhou com a maternidade e como esse momento representa a realização de um desejo profundo:

“Eu esperei a vida toda por esse momento. Ser mãe sempre foi o meu maior sonho e combustível pra seguir meus objetivos, com o maior deles muito claro: o momento de ser mãe! Agora minha bebê arco-íris está a caminho”.

A influenciadora, que sofreu um aborto espontâneo em 2024, também refletiu sobre os desafios da nova gestação após a perda anterior. “E com ela vêm medos, desafios e inseguranças, o que é natural, principalmente por já ter passado pela perda gestacional. Um cuidado minucioso com a nossa saúde física e emocional (algo que já demandava de mim muita atenção)… Não acho justo romantizar, porque é realmente um desafio enorme lidar com tantas dores e mudanças na maioria dos casos”, escreveu.

Apesar das dificuldades, Rafa destacou a força do amor que sente pela filha:

“O que me impressiona é que tudo se torna detalhe rotineiro e totalmente suportável perto da expectativa da chegada dela — maior do que tudo está a felicidade e a gratidão por Deus me permitir viver isso. Minha pequena já é dona de um amor tão grande dentro de mim que ecoa, até porque só ela conhece meu coração por dentro”.

O casal anunciou a gravidez publicamente no início de junho e realizou o chá revelação no dia 10, em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. A celebração foi íntima e reuniu familiares e amigos próximos. Rafa e Nattan estão juntos desde dezembro de 2024 e vivem agora a expectativa pela chegada de Zuza, prevista para os próximos meses.