» Ônibus das bandas Djavu e Bonde do Brasil é destruído após incêndio em MG

No último sábado (27), um incêndio atingiu o ônibus utilizado pelas bandas Djavú e Bonde do Forró, deixando o veículo completamente destruído. O incidente ocorreu entre São João Evangelista e e São Pedro do Suaçuí, interior de Minas Gerais. Segundo informações das bandas, a causa do acidente ainda é apurada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando a banda parou em um restaurante na MGC-120 para comer, o motorista avistou fogo no pneu traseiro.

Haviam 19 passageiros ao todo no veículo, e nenhum sofreu ferimentos. Os equipamentos e instrumentos musicais também foram retirados do ônibus antes que o fogo se alastrasse. A banda seguiu com a agenda de shows, apesar do prejuízo que pode ultrapassar R$1 milhão.

Confira o vídeo do momento.