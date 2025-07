» No topo! Dupla Claudioney e Juliana fecha contrato com escritório de Simone Mendes

A dupla musical Cláudioney e Juliana anunciou, na última segunda (14), o contrato de parceria firmado com escritório RSS Produções – o mesmo que gerencia a carreira de Simone Mendes e Toca do Vale.

Claudioney e Juliana comemoraram, neste mês de julho, a alcance de 1 milhão de seguidores no Instagram. O sucesso nacional da dupla veio através das redes sociais, após um vídeo conquistar mais de 12 milhões de visualizações. Xand Avião, Tirullipa e Iguinho e Lulinha foram algumas das mais de 20 mil pessoas que comentaram no vídeo viral – do famoso “swing” do ombrinho ao som da música “Marra de Bandida”.

Os dois são do Ceará, sendo Claudioney do Interior, e são conhecidos como “a banda que toca forró”. Além de formarem uma dupla nos palcos há 10 anos cantando juntos, também são um casal.