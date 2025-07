» Nattan recebe bode de presente para filha Zuza, do relacionamento com Rafa Kalimann

Presentes inusitados estão cada vez mais em alta no mundo dos famosos. Na última terça (1º) foi a vez de Nattan se surpreender com um “mimo”: um bode! Após um show na cidade de Ipiaú, interior da Bahia, o cantor recebeu de presente o bode Joaquim, como foi apelidado.

Com o animal dentro do carro, Nattan colocou até coleira e chapéu no que seria o próximo pet da casa, que já abriga seis cachorros. Os momentos seguintes foram todos registrados nas redes sociais do cantor: desde o momento do encontro entre Joaquim e Rafa Kalimann, a namorada do artista, e os momentos de diversão com o bichano.

Segundo Nattan, o animal vai viver na fazenda dele – livre e “como ele tem que viver”. O cantor ainda revelou que bode foi um presente, na verdade, para Zuza – a filha do casal.

Confira o vídeo do momento.