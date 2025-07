» Nattan é diagnosticado com Influenza A e cancela agenda de shows

O cantor Nattan foi diagnosticado com Influenza A e precisou cancelar os compromissos profissionais agendados para esta semana. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa na tarde desta quarta-feira (9/7), após o artista apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo, dor de cabeça e cansaço intenso.

Segundo a equipe do cantor, Nattan foi internado para realizar exames e receber hidratação venosa. Após a confirmação da virose, ele recebeu alta e segue em repouso absoluto, em casa, sob orientação médica.

Na noite de terça-feira (8), o próprio artista usou as redes sociais para relatar os sintomas que o levaram a buscar atendimento médico. “Nunca vi pegar pra derrubar desse jeito. 38/39 graus de febre, dor de cabeça, dor no corpo, sem força”, escreveu ele nos Stories do Instagram.

Como consequência do diagnóstico, os shows marcados para os dias 9, 11, 12 e 13 de julho foram oficialmente cancelados. As apresentações ocorreriam nas cidades de Bragança (PA), Santa Bárbara (MG), Salinópolis (PA) e Santana do Araguaia (PA). Em nota, a produção do Festival Verão Sal Pé na Areia, em Salinópolis, confirmou a ausência de Nattan e orientou o público a respeito dos procedimentos de reembolso.

A equipe do cantor afirmou que a prioridade neste momento é a recuperação completa de sua saúde e agradeceu pela compreensão dos fãs. Ainda não há previsão para o retorno de Nattan aos palcos.

O artista, que está à espera da primeira filha com a influenciadora Rafa Kalimann, permanece em repouso ao lado da família.