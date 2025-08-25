» Nany People vence Show do Milhão e SBT lidera em audiência

“Querida Família SBT,

Hoje, escrevo com o coração transbordando de emoção e gratidão. Foi nesta casa tão querida que o Brasil me conheceu, através da inesquecível Hebe Camargo, e depois por tantos outros programas e artistas que sempre me acolheram com respeito, carinho e generosidade.

Cada vez que piso nesse palco, sinto a força de uma história que se construiu com afeto e verdade.

Na noite de ontem Domingo, ao vencer o “Show do Milhão Celebridades”, vivi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória. Não foi apenas uma conquista pessoal, mas um símbolo de como a vida pode ser surpreendente e generosa quando acreditamos nos nossos sonhos e nunca desistimos de sermos nós mesmos.

Meu carinho especial à querida Patrícia ABravanel, pela condução tão humana e iluminada, a “bancada de universitários” tão querida e linkada, a toda produção maravilhosa e ao público carinhoso, que fez desse episódio o mais assistido da televisão brasileira no domingo. Vocês transformaram esse instante em algo eterno na minha memória e no meu coração.

Ao SBT, minha eterna gratidão por me apresentar ao Brasil e por sempre me fazer sentir em casa. Essa vitória é nossa, é da arte, é do respeito, é da alegria que essa emissora leva para milhões de lares todos os dias.

Com Amor, Reconhecimento e Gratidão

Nany People”