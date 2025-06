» Murilo Huff entra na Justiça para pedir guarda unilateral do filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff ingressou na Justiça no último dia 11 de junho com um pedido de guarda unilateral de seu filho, Leo, de 5 anos, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça, falecida em novembro de 2021. A informação foi revelada pelo portal Leo Dias.

Desde a morte da artista, Leo vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia (GO). Na ocasião, a guarda da criança foi estabelecida de forma compartilhada entre Murilo e Dona Ruth, respeitando um acordo informal entre as famílias que visava garantir estabilidade emocional e continuidade nos cuidados do menino. A convivência entre pai e filho sempre foi mantida com frequência, apesar da rotina intensa de shows do cantor.

O novo pedido judicial apresentado por Murilo Huff inclui uma solicitação de tutela provisória, o que indica que ele busca uma decisão urgente e temporária sobre a guarda enquanto o processo é analisado de forma definitiva. O caso, no entanto, corre em segredo de Justiça, o que impede o acesso a detalhes mais profundos sobre os argumentos apresentados por Murilo ou sobre a resposta da família materna da criança.

A assessoria de imprensa do cantor foi procurada pela imprensa, assim como a equipe jurídica de Dona Ruth, mas até o momento ambas as partes não se manifestaram oficialmente. O espaço permanece aberto para qualquer posicionamento futuro.

Murilo Huff sempre destacou, em entrevistas, a importância da paternidade em sua vida. Ele afirmou em diversas ocasiões que se esforça para ajustar sua agenda de apresentações para não ficar mais de dez dias longe do filho, e que busca estar presente nas rotinas do menino, ainda que conciliando os compromissos de sua carreira artística. “Meu filho entende que o pai precisa trabalhar. Tento estar com ele o máximo possível”, declarou o cantor em entrevistas anteriores.

A relação entre Murilo e Dona Ruth sempre foi descrita como cordial e respeitosa, e ambos compartilhavam a responsabilidade sobre a educação e os cuidados de Leo até o momento. Com o novo pedido judicial, o cantor demonstra intenção de formalizar uma mudança na estrutura familiar, passando a exercer a guarda de forma exclusiva.

Especialistas em Direito de Família apontam que a concessão de guarda unilateral é uma medida excepcional e depende da comprovação de que ela atende melhor ao interesse da criança. A Justiça brasileira prioriza, sempre que possível, a guarda compartilhada, justamente para garantir o vínculo afetivo com ambos os responsáveis. No entanto, situações específicas podem justificar uma alteração desse modelo, especialmente se houver mudanças significativas nas condições de convivência ou se for identificado risco ou prejuízo ao bem-estar da criança.

Agora, caberá ao juiz responsável pela análise do processo avaliar os elementos apresentados por Murilo Huff e determinar se há fundamentos legais e emocionais suficientes para modificar o arranjo atual. O pedido de tutela provisória pode resultar, caso deferido, em uma decisão temporária de mudança da guarda, enquanto o mérito do processo é julgado de forma definitiva.

A movimentação jurídica traz à tona novamente o debate sobre o equilíbrio entre carreira, paternidade e o papel das famílias estendidas na criação de crianças em situações excepcionais, como a perda precoce de um dos pais. No caso de Leo, a ausência de Marília Mendonça foi suprida até agora pelo esforço conjunto entre pai e avó, mas o pedido de guarda unilateral pode sinalizar uma nova etapa na dinâmica familiar.

Até que haja uma decisão da Justiça ou manifestação oficial das partes envolvidas, o futuro da guarda de Leo permanece indefinido. A expectativa é de que qualquer decisão considere, acima de tudo, o bem-estar e a estabilidade emocional da criança.

Contexto e desdobramentos futuros