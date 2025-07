» Mulher é apontada como pivô da separação de Carlinhos Maia; entenda o caso

A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães voltou a movimentar as redes sociais no último fim de semana, e ganhou novos contornos nesta segunda-feira (28/7), após declarações feitas ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT. A influenciadora Thayse Teixeira, amiga pessoal de Carlinhos, revelou que uma mulher chamada Duda estaria envolvida no fim do casamento de 15 anos dos dois influenciadores.

A suposta envolvida é Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda, que tem feito transmissões ao vivo com Carlinhos no TikTok. Segundo Thayse, antes mesmo de se relacionar com Lucas, Carlinhos já havia tido experiências com mulheres e teria se encantado por Duda, com quem passou a conviver mais de perto recentemente. A jovem, inclusive, teria participado de uma festa na casa de Carlinhos, que contou com um show particular da cantora Lauana Prado, reforçando as especulações sobre uma aproximação mais íntima entre os dois.

O término, no entanto, vai além de uma possível nova relação. De acordo com informações do portal LeoDias, a separação teria ocorrido após Carlinhos Maia se reconhecer como bissexual. Em conversa com o próprio site, o influenciador confirmou que está vivendo um processo de autodescoberta e afirmou que, neste momento, está explorando uma nova fase de sua vida, sem confirmar qualquer envolvimento amoroso com Duda.

Essa não é a primeira vez que o casal passa por uma crise. Em outubro de 2022, eles anunciaram o fim do relacionamento, mas reataram poucos meses depois. A nova separação, agora, parece ser definitiva. Carlinhos e Lucas estavam juntos desde antes da fama, e oficializaram a união em 2019, em uma cerimônia marcada por grande repercussão nas redes.

Duda, apontada como pivô, tem mais de 194 mil seguidores no TikTok e cerca de 35 mil no Instagram. Até o momento, ela não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Lucas Guimarães também optou pelo silêncio desde o anúncio da separação.

A exposição do rompimento e o processo pessoal vivido por Carlinhos Maia reacendem o debate sobre sexualidade e representatividade em figuras públicas. Ainda que a nova fase do influenciador esteja sendo tratada com reserva por ele, o tema tem gerado ampla repercussão nas redes, especialmente entre fãs que acompanharam a trajetória do casal desde o início.

Enquanto Carlinhos afirma estar priorizando sua saúde emocional e liberdade individual, o futuro dos envolvidos — e o desdobramento dessa história, segue sendo acompanhado de perto pelo público e pela imprensa.