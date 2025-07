» Mulher de Amado Batista afirma que segue trabalhando após casamento: “Libertador”

Desde que se casou com o cantor Amado Batista, em março deste ano, a modelo e influenciadora digital Calita Franciele vem enfrentando uma onda de curiosidade por parte do público. Nas redes sociais, a jovem de 23 anos tem recebido perguntas frequentes sobre como lida com a nova rotina ao lado do marido, especialmente em relação à sua vida profissional. Em resposta, ela deixou claro: o casamento não a afastou do trabalho — pelo contrário.

Na última quarta-feira (16/7), Calita publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, respondendo a uma caixinha de perguntas aberta para seus seguidores. Ao ser questionada sobre como concilia os compromissos profissionais com a agenda de shows de Amado, a modelo explicou que sua atuação no ambiente digital permite uma rotina mais flexível e autônoma.

“Eu consigo conciliar as duas coisas facilmente, porque, felizmente, eu trabalho com internet. E isso, sinceramente, é libertador. Hoje eu posso exercer minhas atividades de onde estiver: seja nas cidades onde o Amado está se apresentando, seja na nossa fazenda maravilhosa, ou até mesmo enquanto estamos viajando. Inclusive agora mesmo estou de partida para o Mato Grosso”, afirmou Calita.

Além de destacar a liberdade que o trabalho remoto proporciona, a jovem celebrou as inúmeras possibilidades que surgem com a atuação online. Segundo ela, o mercado digital tem se ampliado de forma surpreendente, e muitas das oportunidades sequer exigem exposição ou a figura tradicional do “influenciador”.

“Cada dia que passa, eu fico mais surpresa com tantas oportunidades que têm surgido de trabalhar com a internet. Inclusive, algumas que a gente nem precisa aparecer, nem precisa trabalhar como influencer igual a mim. Cada dia surgem mais formas”, explicou, demonstrando entusiasmo com o cenário atual.

Amor, independência e novos caminhos

O casamento de Calita e Amado Batista aconteceu em março deste ano, em uma cerimônia luxuosa realizada em uma das fazendas do cantor, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. A celebração contou com familiares e amigos próximos, marcando o início oficial da vida a dois. A união chamou atenção não apenas pela festa suntuosa, mas também pela diferença de idade entre os dois: Amado tem 74 anos, enquanto Calita tem 23.

Apesar do grande contraste geracional, o casal demonstra sintonia em diversos aspectos, inclusive no respeito mútuo pelas individualidades. Calita faz questão de acompanhar o marido em boa parte dos compromissos profissionais, mas sem abrir mão da própria trajetória. Segundo ela, é possível manter o equilíbrio entre o relacionamento e os objetivos pessoais.

“É possível, sim, estar ao lado de quem se ama e, ao mesmo tempo, seguir construindo os próprios sonhos. Trabalhar com o que amo, ao lado do homem que amo, é um privilégio”, concluiu.

Desde o início do relacionamento, Calita tem se mantido ativa nas redes sociais, onde compartilha parte de sua rotina, dicas de beleza, viagens, bastidores da vida com Amado Batista e reflexões sobre independência feminina. O tom leve e espontâneo com que conduz suas publicações tem atraído cada vez mais seguidores e engajamento.

Mais do que uma “esposa de famoso”, Calita Franciele tem se mostrado uma jovem consciente de seu papel como mulher, empreendedora digital e parceira. Para ela, viver um grande amor não significa abrir mão de si mesma — e é justamente essa postura que tem inspirado tantas outras pessoas que a acompanham.