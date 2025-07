» Mc Livinho sofre acidente e tem pulmão perfurado; saiba previsão de alta

Na última terça (29), o cantor Mc Livinho sofreu um acidente de trânsito quando estava conduzindo uma moto. Livinho teve o pulmão perfurado devido ao impacto e se recupera na UTI, com previsão de alta para a próxima quinta, 31.

O cantor se pronunciou e explicou seu quadro de saúde ainda na noite da terça, através das redes sociais. Segundo o artista, por “imprudência do outro motorista”, ele foi derrubado de sua moto enquanto trafegava. Após o impacto, Livinho chegou a deitar na calçada com a ajuda do motorista, e cuspiu sangue.

“O mais preocupante foi na hora que cheguei aqui. Dentro da ambulância, olhei para o teto e comecei a ver aquela luz ficar muito forte, minha visão escurecendo, minha pressão abaixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito. Ouvi a voz dos meus familiares distantes, comecei a me despedir. Tive uma conversa com Deus. Pensei que era meu momento, mas não era. Pensei que tinha tido uma hemorragia interna e que não daria para fazer mais nada. Graças a Deus, estou aqui na sala de UTI em observação”, contou.

Livinho ainda explicou aos seus seguidores que, apesar visualmente apresentar apenas alguns machucados, incluindo uma fratura no dedo da mão esquerda, está sendo tratado na UTI por ter perfurado o pulmão após o impacto. Ele segue consciente e estável no hospital, e tem compartilhado os momentos de recuperação.

Os shows, em Portugal, de sua turnê internacional atual, foram remarcados para daqui duas semanas, segundo a assessoria.