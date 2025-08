» Lexa fala sobre nova gravidez após perder filha recém-nascida em fevereiro

A cantora Lexa voltou a falar publicamente sobre o delicado tema da maternidade após a perda da filha recém-nascida em fevereiro deste ano. Em uma interação com os seguidores nas redes sociais, a artista respondeu a uma pergunta frequente: se pretende engravidar novamente.

Lexa abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, onde é acompanhada por mais de 20 milhões de pessoas, e não evitou o assunto. “Essa é a pergunta que eu mais recebo”, disse. A cantora deu à luz em fevereiro, mas a filha faleceu três dias após o nascimento. Desde então, Lexa tem dividido com os fãs momentos do seu luto e da reconstrução emocional.

Na resposta, ela afirmou que ainda está vivendo o luto, mas demonstrou esperança e abertura para um novo capítulo. “É um processo muito íntimo, mas também quero que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Estou lidando com tudo com muito amor e fé no futuro”, escreveu a artista.

A perda da filha foi amplamente noticiada e gerou comoção nas redes sociais, especialmente pela forma transparente com que Lexa conduziu a situação diante do público. O apoio de amigos, familiares e fãs tem sido essencial nesse momento difícil.

Mesmo sem estipular prazos ou decisões definitivas, a cantora deixou claro que não descarta a possibilidade de uma nova gravidez e que está buscando respeitar seu tempo e seu emocional.

Lexa segue ativa na música e nas redes, mantendo o diálogo com seus seguidores sobre os altos e baixos da vida pessoal, mostrando força e empatia em meio à dor.