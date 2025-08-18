» Leonardo admite estar em choque com separação de Zé Felipe e Virginia: “Morto por dentro”

A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca segue repercutindo e, desta vez, foi o cantor Leonardo quem desabafou sobre o impacto da notícia. Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, o sertanejo revelou que ainda não conseguiu assimilar o fim do casamento do filho e que se sente “morto por dentro”.

O artista contou que a notícia chegou de forma repentina, assim como para o público. “Ah, estou [abalado] até hoje, né? Extasiado, morto por dentro, viu? E vivo por fora”, disse, emocionado. Leonardo relatou ainda que o choque foi tão intenso que acabou desencadeando sintomas físicos. Segundo ele, chegou a apresentar herpes na língua e nos glúteos, algo que nunca havia enfrentado antes.

Leonardo destacou que sempre enxergou Zé e Virginia como parte de uma só família, por isso o impacto foi tão grande. Ele contou que soube da separação apenas quando a informação ganhou destaque na televisão e nas redes sociais. “Muita gente pergunta, mas eu não sei, gente. Eles vivem entre quatro paredes lá e eu não sei. Só sei que estou mal, estou mal, todo mundo tá mal”, desabafou.

Apesar de receber inúmeras perguntas sobre o fim do relacionamento, o cantor disse que prefere respeitar a decisão do casal. Ao lado da esposa, Poliana Rocha, ele admitiu sentir tristeza ao lembrar da família que se formou, principalmente pelos netos. “É difícil, viu, Leo, é difícil. Não pensei que a gente ia… O baque foi muito grande, foi muito rápido, assim, de repente”, afirmou.

Questionado sobre a maturidade do casal, Leonardo avaliou que a idade pode ter influenciado na decisão. Para ele, se fossem mais velhos, talvez nem tivessem se casado tão cedo. Ainda assim, o sertanejo lamentou profundamente o desfecho e reforçou que a dor da separação atingiu não apenas os dois, mas toda a família.