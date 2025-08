» Léo Santana adia compromisso profissional para prestigiar festa do Dia dos Pais da filha Liz

O cantor Léo Santana abriu mão de compromissos profissionais para participar da celebração de Dia dos Pais na escola da filha, Liz, fruto de seu relacionamento com a influenciadora e dançarina Lore Improta. A festa escolar aconteceu nesta quinta-feira (6), em antecipação ao Dia dos Pais, comemorado oficialmente no próximo domingo, 10 de agosto.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o artista compartilhou com os seguidores a decisão de cancelar uma campanha publicitária agendada para o mesmo dia, reforçando o valor que dá à paternidade. “Cancelei tudo o que eu tinha. Tinha uma campanha hoje e mandei adiar, me perdoem! Mas deu tudo certo, a equipe super entendeu. É filha, né, gente?! E aí eu vim arcar com esse compromisso”, afirmou, emocionado, ao mostrar desenhos feitos por Liz.

A pequena Liz completará quatro anos em setembro e, frequentemente, aparece nas redes sociais dos pais. Durante as recentes férias, a menina protagonizou momentos especiais ao lado da mãe em uma viagem aos Estados Unidos. Lore e a filha embarcaram em um cruzeiro temático em Nassau, nas Bahamas, e visitaram os parques da Disney em Orlando, na Flórida.

Ao compartilhar registros da viagem, Lore destacou a alegria de dividir a experiência com a filha. “Minha felicidade é a dela! Estar em um dos nossos lugares favoritos, dividindo momentos mágicos, me deixa sem palavras todos os dias”, escreveu a influenciadora.

O gesto de Léo Santana foi elogiado por fãs, que destacaram a importância da presença paterna na infância e a sensibilidade do artista em priorizar a família.