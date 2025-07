» João Gomes reúne artistas do forró no alpendre de sua avó, no sertão pernambucano

Na última terça (15), o cantor João Gomes levou a energia do forró para a casa de sua avó Deta, em Serrita, interior de Pernambuco.

A festa foi no alpendre da residência, com arquitetura típica do interior do Nordeste. A música foi por conta de Mestrinho, do sanfoneiro João Bandeira, Jeovanny e Arthur Sons, criança que está crescendo nas redes sociais com suas habilidades musicais, e que tem João Gomes como ídolo. João Gomes tomou conta dos vocais de canções de migravam entre novos sucessos do forró e clássicos consagrados, como Luiz Gonzaga.

A festa reuniu também familiares e amigos da região, além da esposa do cantor, Ary Mirelle, que espera o segundo filho do relacionamento.

João e Ary aproveitaram o cenário da caatinga do interior pernambucano para realizar um ensaio fotográfico, e registrar os momentos de espera pelo segundo filho, Joaquim. A fotógrafa escolhida pelo casal foi Débora Ghelman, que já trabalhou com Ary em outras ocasiões.

No próximo dia 17, João vai subir ao palco na mesma cidade em que sua avó mora: Serrita. O artista também está em turnê pelo projeto “Dominguinho”, resultado da parceria com Mestrinho e Jota.pê – álbum pensado para “desacelerar” a música e representar a afetividade das canções.