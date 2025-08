» Helô Pinheiro exibe corpo sarado na praia aos 82 anos de idade

A “garota de Ipanema” retornou ao local em que Tom Jobim e Vinicius de Moraes a consagraram musa da bossa nova. Helô Pinheiro, agora com 82 anos, aproveitou a manhã do último domingo (3) na praia de Ipanema, litoral do Rio de Janeiro.

O dia ensolarado foi na companhia da neta, Bruna Pinheiro, de 27 anos. E a companhia rendeu um clique para as redes sociais, de biquíni e canga, exibindo os dois físicos “em forma”. Na terceira idade e com um corpo “sarado”, Helô Pinheiro recebeu centenas de elogios nos comentários da publicação no Instagram.

“Ela não tem 80 anos. Não é possível! Linda demais!”, comentou a seguidora Thaissa Mello. “Uma vida dedicada a beleza! Inacreditável a postura e o corpo para essa idade! Grande Helô e a neta lindíssima! Parabéns!”, elogiou a internauta Bea Fagundes.