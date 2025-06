» Grávida de Nattan, Rafa Kalimann exibe barriga nas redes sociais

Na última terça (17), através das redes sociais, a influencer Rafa Kalimann compartilhou um vídeo exibindo a barriguinha do início da gravidez.

Na legenda, a influencer escreveu: “Nós duas por 24 horas em São Paulo”, se referindo à filha que espera com o cantor Nattan. O chá revelação foi realizado no último dia 10, e os futuros papais anunciaram que a primeira filha do casal se chamará Zuza, em homenagem à avó do cantor.

Nos comentários, os internautas reagiram: “Você tá linda e radiante! Zuzinha já tá iluminando o mundo através de você”.