» Gilberto Gil presta homenagem comovente à filha Preta Gil: “Sempre tive orgulho de você”

O cantor Gilberto Gil emocionou seus seguidores nesta quinta-feira (24), ao prestar uma homenagem tocante à filha Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer. A artista estava nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra a doença.

Em seu perfil no Instagram, Gil compartilhou um vídeo de um momento especial entre pai e filha no palco. Nas imagens, Preta canta a música “Vá Se Benzer”, de sua própria autoria, enquanto lembra com carinho do incentivo do pai para cantar suas composições. “Tô cantando músicas do meu repertório porque ele falou: ‘Cante suas músicas’. É uma forma também dele mostrar o quão orgulhoso é da gente, do que a gente é”, disse ela na ocasião.

Na legenda da publicação, Gilberto Gil reforçou o sentimento de orgulho e amor eterno pela filha:

“Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter para sempre.”

A postagem rapidamente recebeu mensagens de apoio e carinho de amigos e fãs. “Amo vocês! Preta nos ensinou tanto. Todo amor do mundo para vocês. Amor eterno”, escreveu Sabrina Sato. Angélica também comentou: “Preta para sempre. Única. Amo vocês.” A dançarina Lorena Improta reagiu com emojis de coração.

O corpo de Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24) e está sendo preparado para o velório, que acontecerá nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. A cerimônia deverá reunir amigos, familiares, artistas e fãs para uma despedida marcada por emoção e homenagens à trajetória da cantora, que foi símbolo de força, autenticidade e representatividade na música e na cultura brasileira.