» Filha de Junior Lima é diagnosticada com síndrome rara que afeta os rins: “Estamos encarando com amor e força”

Nesta terça-feira (22), Junior Lima emocionou os seguidores ao revelar que sua filha caçula, Lara, de apenas três anos, enfrenta um delicado desafio de saúde. A menina, fruto de seu casamento com a designer Monica Benini, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que compromete o funcionamento dos rins e exige acompanhamento constante.

O casal usou as redes sociais para compartilhar a notícia com transparência e esperança. Segundo Junior, os primeiros sinais da doença surgiram de maneira sutil, confundindo os pais e até mesmo os médicos. “A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava e a gente levou em médico, em alergista, em pediatra. Ela chegou a tomar medicação para alergia”, explicou Monica. No entanto, o inchaço nos olhos persistiu e levou a uma bateria de exames, até que veio o diagnóstico definitivo.

“A Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins. É muito sério, se não tratado”, contou Junior, visivelmente comovido. O cantor e ex-integrante da dupla Sandy & Junior relatou que o início do tratamento foi um período difícil e tenso para toda a família. A filha passou a utilizar medicamentos de alto impacto, cujo efeito não é garantido para todos os pacientes.

Apesar do susto, o casal trouxe uma notícia positiva: Lara está respondendo bem ao tratamento e já entrou em fase de remissão. “Graças a Deus, a Lara respondeu bem. Ela tá super bem, tá se recuperando”, afirmou o artista.

Ainda assim, os cuidados seguem sendo rigorosos. Devido à baixa imunidade provocada pelos medicamentos, Junior explicou que a família continuará tomando precauções extras, como o uso de máscaras em ambientes com grande circulação de pessoas. “A gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa”, alertou.

A mensagem publicada no Instagram também buscou conscientizar os seguidores sobre a doença e reforçou o otimismo da família. “Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. Ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo”, dizia o comunicado.

A atitude do casal ao dividir um momento tão íntimo foi amplamente elogiada por fãs e amigos, que enviaram mensagens de carinho e apoio. O caso também ajuda a lançar luz sobre uma condição ainda pouco conhecida, reforçando a importância da atenção aos sinais do corpo e da busca por diagnóstico precoce.

A pequena Lara, mesmo tão nova, já inspira com sua força. E seus pais seguem firmes ao seu lado, com coragem, amor e esperança.