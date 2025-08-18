» Fãs pedem beijo entre Zé Felipe e Ana Castela após dueto dos cantores

Clima de romance? O cantor sertanejo Zé Felipe fez uma participação especial no show de Ana Castela em Buritama, interior de São Paulo, no último domingo (17). Os dois protagonizaram um dueto com o clássico hit “Evidências” com direito a “rodadinha” e mãos dadas.

O dueto ocorreu em meio a rumores de um possível romance entre os dois, após o término de Zé Felipe e Virgínia Fonseca em maio deste ano. Após a participação de Zé, os espectadores do show clamaram por um beijo entre Ana e o filho do sertanejo Leonardo. “Desconcertado”, Zé agradeceu ao público e se despediu.

