» Em nova fase, Zé Felipe lança projeto musical de retorno ao sertanejo

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, anunciou através de suas redes sociais o lançamento do projeto musical “Country Sessions” – um retorno ao “sertanejo raiz”. As seis faixas do projeto carregam um teor intimista desde sua composição até a ambientação do audiovisual.

“Esse projeto é muito especial. Eu sou sertanejo, eu nasci sertanejo, minha família é sertaneja, a gente nasceu e cresceu ouvindo isso. A gente se aventurou em outros ritmos, o que é ótimo para entender que podemos transitar em muitos lugares, graças a Deus já demos muito certo com funk, forró, piseiro…”, comentou o artista.

As músicas serão lançadas no próximo dia 14 de agosto, a partir das 21h. Já o projeto audiovisual completo será exibido no YouTube na sexta (15), às 12h.