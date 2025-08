» Em Dubai, Virgínia ganha relógio de luxo e cartinha de “admirador secreto”

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca compartilhou em suas redes sociais, na última terça (5), um presente “misterioso” que recebeu de um admirador secreto durante viagem a Dubai, nos Emirados Árabes.

Acompanhado de uma carta sem remetente, Virgínia recebeu um relógio de luxo da marca Rolex, avaliado em mais de R$170 mil. A mensagem do presente propôs uma reflexão a influencer: “Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho”.

Nas redes sociais, internautas não descartam a possibilidade de o presente ter sido enviado por seu ex marido, o cantor Zé Felipe. Virgínia está solteira desde sua separação de Zé, em maio deste ano, com quem conviveu por cinco anos e teve três filhos.