» Edu Guedes faz primeira aparição após cirurgia e tranquiliza fãs: ‘recebendo forças para me curar’

Edu Guedes compartilhou um relato, na manhã desta quarta (9), sobre o processo de descoberta de tumor no pâncreas. O apresentador recebeu alta da UTI após passar alguns dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em decorrência de uma cirurgia para a retirada do tumor, que ocorreu no sábado, 5. Ele segue em recuperação no mesmo hospital, mas já no quarto.

Edu deu entrada no hospital com uma crise renal e, após investigação médica, descobriu o tumor.

“E, por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo, mais a investigação do Dr. Joaquim, salvaram a minha vida. A gente decidiu, então, fazer duas cirurgias para os rins estarem bons e fortes, e uma cirurgia mais delicada. Me operaram bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso”, falou o apresentador em seu leito hospitalar.

O marido de Ana Hickmann aproveitou para agradecer por todas as orações pela sua recuperação, e revelou que não tinha noção do quanto era querido pelo público brasileiro: “Eu sempre procurei fazer tudo com muito carinho e tenho certeza de que estou recebendo toda essa força para melhorar e para me curar também. Muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração. Até a próxima!”