» Dona Ruth se pronuncia após perder a guarda de Léo para Murilo Huff: “Chega a ser cruel com a criança”

A avó materna de Léo, dona Ruth Moreira, fez um desabafo emocionado após a Justiça conceder a guarda provisória do menino ao pai, Murilo Huff, durante audiência de conciliação realizada na última segunda-feira (1º), no Fórum Cível de Goiânia. Léo, de 5 anos, é filho único da cantora Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021 em um acidente aéreo.

Em entrevista ao portal G1, Ruth lamentou profundamente a decisão judicial e disse estar abalada com os termos impostos pela Justiça. “Estamos vivendo tudo o que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele, eu choro”, desabafou.

Além da perda da guarda, a avó criticou as condições de visitação estabelecidas. Segundo ela, a decisão restringe demais a convivência familiar. “Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias”, afirmou Ruth, que ainda declarou que pretende recorrer da decisão o mais rápido possível.

Entenda o caso

O embate entre Murilo Huff e dona Ruth ganhou os holofotes no dia 23 de junho, quando o cantor publicou nas redes sociais que possuía “provas e fatos” que sustentariam um pedido de guarda unilateral de Léo. No mesmo período, ele formalizou a solicitação à Justiça. Desde a morte de Marília, Léo estava sob os cuidados da avó materna, com quem mantinha uma rotina familiar e educacional estável.

Segundo fontes próximas ao processo, que corre sob segredo de Justiça, a audiência que definiu a guarda provisória para Huff durou cerca de duas horas e terminou sem acordo entre as partes. O juiz, então, decidiu conceder a guarda ao pai do menino, que até o momento não se pronunciou publicamente sobre o desfecho da audiência.

Apesar do silêncio oficial de Murilo, sua equipe jurídica afirmou à imprensa que a decisão foi baseada no “melhor interesse da criança” e que a convivência entre pai e filho sempre foi mantida de forma próxima. O cantor também teria manifestado o desejo de proteger Léo de eventuais exposições e conflitos.

A comoção do público

A disputa reacendeu a comoção em torno da trágica morte de Marília Mendonça, que abalou o país em 2021. Desde então, o público acompanhava com carinho a relação de Léo com dona Ruth, frequentemente vista em registros com o neto e homenagens à filha.

Nas redes sociais, milhares de internautas se manifestaram em apoio à avó, enquanto outros reforçaram o direito do pai de assumir a guarda do filho. A divisão de opiniões expõe as complexidades emocionais e jurídicas que envolvem casos de disputa familiar pós-luto.

A decisão ainda é provisória, e novos capítulos devem ocorrer nas próximas semanas com o avanço do processo judicial. Até lá, Ruth afirma que continuará lutando para manter o vínculo com o neto. “Minha dor não é só de mãe que perdeu a filha, é de avó que está vendo o neto ser afastado. Isso dói mais uma vez”, declarou.