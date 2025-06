» Dona Ruth revela que neto, Léo, nunca recebeu pensão de Murilo Huff

Após Murilo Huff solicitar judicialmente a guarda unilateral do filho Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça, a mãe da falecida cantora se pronunciou em suas redes sociais. A declaração foi feita na tarde desta terça, 24.

Ruth Moreira revelou que o neto, Léo, nunca recebeu pensão alimentícia do pai. “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”, e seguiu afirmando que o patrimônio de Léo, deixado pela mãe, está “muito protegido”.

Ruth ainda destacou que a “justiça será feita”, e reafirmou a atitude “desumana” de Murilo de solicitar a guarda total da criança: “A verdade um dia será apresentada e tenho certeza de que a justiça será feita. […] não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó”.

Léo, que tem cinco anos de idade, vive em guarda compartilhada entre a avó e o pai – mas mora com a avó na mansão que herdou da mãe. Segundo o portal Léo Dias, a solicitação judicial pela guarda foi feita no dia 11 de junho, e segue em segredo de justiça.