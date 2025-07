» Dona Ruth apropriou parte do seguro das outras vítimas do acidente aéreo envolvendo sua filha

Segundo informações divulgadas jornalista Ricardo Feltrin, a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, teria se apropriado de uma parte do valor do seguro das outras vítimas do acidente aéreo.

A tragédia ocorreu em novembro de 2021 e vitimou, além da cantora, mais quatro pessoas que estavam dentro da aeronave. Abicieli Silveira, Henrique Bahia, Geraldo Martins e Tarciso Pessoa perderam a vida após a queda da aeronave em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A empresa locadora do veículo ofereceu U$ 1 milhão de seguro no total, sendo U$ 200 mil para cada vítima. A proposta de Ruth resultou em U$ 100 mil para cada – apenas metade do valor que a empresa ofereceu para cada família. Os trâmites foram realizados de maneira extrajudicial em acordo entre as partes – segundo informações, convencidas por Ruth.

Segundo o jornalista, Ruth se apropriou de U$ 500 mil, metade do valor total, alegando que a filha era “a mais importante de todos”. De acordo com a nota do advogado da mãe de Marília, Robson Cunha, todo o dinheiro teria sido depositado na conta de Léo, o herdeiro da cantora. “Estão tentando criar uma opinião pública desfavorável a ela, o que é desrespeitoso e lamentável”, comentou Robson.