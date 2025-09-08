» Cantor Silva causa polêmica ao atacar Virginia Fonseca durante show em Brasília; vídeo viraliza nas redes

O cantor Silva protagonizou um momento polêmico durante sua apresentação em Brasília, no último domingo (7). Em meio ao show, o artista criticou duramente a influenciadora Virginia Fonseca, citando sua relação com a divulgação de jogos e apostas online.

Em um vídeo que rapidamente viralizou nesta segunda-feira (8), Silva aparece xingando a empresária e disparando:

“Vou falar vários ‘vai se f*der’ hoje. Vai se f*der Virginia também, car*lho. Que garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica e agora faz os pobres perderem dinheiro que nem têm. Então, assim, na moral, não dá mais, galera.”

As falas dividiram opiniões e geraram debate intenso nas redes sociais. Muitos internautas apontaram excesso no tom adotado pelo cantor, enquanto outros endossaram as críticas à prática de divulgação de sites de apostas.

Sobrou para outros artistas

Virginia não foi a única citada durante o desabafo. Silva também alfinetou Luísa Sonza, ao mencionar que não recebe patrocínios do agronegócio, e criticou a empresária Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso. O apresentador Serginho Groisman também foi alvo: segundo Silva, ele só seria chamado ao Altas Horas, programa da TV Globo, para interpretar canções de outros artistas, e não suas próprias músicas.

Repercussão online

O episódio rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Usuários ironizaram o comportamento do cantor, chamando a apresentação de “um dia de fúria”. Comentários como “Morrendo com o Silva xingando Deus e o mundo no show” e “Não sobrou uma pessoa no Brasil que ele não falou mal” circularam entre fãs e críticos.

Até o momento, Virginia Fonseca e os demais citados não se pronunciaram sobre as declarações do artista.