» Calita Franciele nega boatos de crise no casamento com Amado Batista

A miss Calita Franciele, esposa do cantor Amado Batista, publicou uma declaração na última quinta (26) em suas redes sociais sobre os boatos de crise no casamento.

Com semblante tranquilo, ela contou que a desativação de seu Instagram foi realizado pela própria empresa Meta, que detém a rede social, e até então desconhece as motivações. Já a respeito do relacionamento com Amado, Calita pontuou:

“Quero deixar bem claro que estamos bem, estamos felizes. Inclusive, uma das frases que temos trocado com frequência é que nosso casamento está a cada dia melhor. […] estamos no auge”.

Os rumores sobre o fim do casamento surgiram após uma fala do cantor durante uma apresentação, em que alegava ter ficado solteiro. “Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que a de casado, não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso, claro”, disse Amado Batista.

Calita ainda explicou, no vídeo, que a fala é padrão e sempre está presente nos shows, por introduzir uma canção: “Ele sempre vem introduzindo as músicas. E vocês resolveram associar essas duas coisas, o meu sumiço com as palavras dele, que ele inclusive usa exatamente essas mesmas palavras em shows que eu estou presente, tá?”