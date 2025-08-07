» Ary Mirelle rebate críticas após receber ajuda de João Gomes para se vestir durante a gravidez

A influenciadora digital Ary Mirelle, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6/8) para rebater críticas que recebeu após divulgar um vídeo em que aparece sendo ajudada pelo marido, o cantor João Gomes, também de 23 anos, a trocar de roupa. Grávida do segundo filho do casal, Ary explicou os motivos que a levaram a solicitar o apoio do companheiro e falou sobre a importância do acolhimento durante a gestação.

No vídeo, João Gomes aparece ajudando a esposa a se vestir, o que provocou reações negativas de parte do público. Diante das críticas, Ary decidiu se pronunciar: “O João tava botando minha roupa todinha, mas aqui eu peço ajuda. Eu nunca fiquei sozinha aqui em casa. Toda vez que eu visto uma roupa, realmente peço ajuda pra quem estiver aqui, principalmente se eu tiver passado o dia em pé, o tempo todo, porque eu fico muito pesada”, explicou.

A influenciadora afirmou ainda que enfrenta dores constantes devido à gravidez e que sua condição exige cuidados extras. “Tenho muita dor no ciático”, disse, acrescentando que o procedimento médico chamado cerclagem – usado para prevenir partos prematuros – tem causado desconforto adicional: “Eu sinto o fiozinho da cerclagem, eu sinto o peso”.

Ary lamentou a postura de algumas mulheres nos comentários e destacou a falta de empatia em um momento tão delicado como a gestação. “Na maioria das vezes, são mulheres tentando colocar outra mulher pra baixo. A mulher tá grávida, passando por um momento delicado, e parece que elas gostam de atacar mesmo. Nos comentários é só o que tem: ‘Ah, que menina fresca’, ‘Na minha vez eu fazia muito mais que isso’”, desabafou.

Ela ainda ressaltou que a realidade de uma gestante pode ser muito diferente da de outra e que comparações são prejudiciais. “A minha realidade não é igual à sua realidade na gravidez. Mas não achem que podem se comparar ou colocar outra mulher pra baixo.”

Por fim, Ary destacou a importância do apoio do marido nesse processo. “Graças a Deus, tenho um marido maravilhoso que me ajuda a colocar minha roupa.” Ela ainda observou que muitos homens não têm esse tipo de atitude no dia a dia e que isso pode causar estranhamento para algumas pessoas. “Tem muita mulher que nunca viu um homem fazer o mínimo”, concluiu.

Ary Mirelle e João Gomes são pais de Jorge, de um ano, e aguardam a chegada de mais um menino, que se chamará Joaquim.