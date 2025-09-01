» Após festa, Carlinhos Maia assume que traiu Lucas Guimarães

O influenciador Carlinhos Maia revelou, na madrugada desta segunda (1º), ter traído seu ex-marido Lucas Guimarães. A revelação ocorreu quando Carlinhos gravava um vídeo para suas redes sociais conversando com a amiga Kally Fonseca, após uma festa no Rancho do Maia.

“Eu traí, amiga, eu traí. Ele me deixou muitos dias sozinho. Sabe o que é pior? Ele vai achar alguém muito chique. Eu tenho um medo”, falou Carlinhos, visivelmente alterado após a festa.

Em suas redes sociais, o influenciador já havia sido perguntado se perdoaria uma traição, Carlinhos chegou a responder que, dependendo do caso, perdoaria – já que foi perdoado também. E a fala alertou os internautas sobre Carlinhos já ter traído o marido em outras situações.

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia estavam juntos há 15 anos até a separação, em julho de 2025. O casal afirmou que ocorreu um distanciamento emocional ao longo do tempo.