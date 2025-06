» Amado Batista se pronuncia sobre rumores de separação após reflexões no palco

Durante apresentação realizada na noite de quarta-feira (25), na Orla da Atalaia, em Aracaju (SE), o cantor Amado Batista surpreendeu o público ao fazer comentários reflexivos sobre relacionamentos. As declarações foram feitas no momento em que o artista introduzia a música “Vida de Solteiro” e acabaram alimentando rumores sobre uma possível crise em seu casamento com a modelo e ex-miss Calita Franciele, com quem se casou em março deste ano.

“Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que a de casado, não sei. Quem tá apaixonado não vai concordar com isso, claro”, disse o cantor, enquanto ainda usava sua aliança no palco.

Na sequência, ele compartilhou com o público suas preferências amorosas: “Eu não sou de ficar, sou de namorar. Se não for por amor, eu não fico. Vocês ficam?”, questionou. Depois, completou: “Quando falta o amor, falta tudo. O amor está na gente, independente de idade, cor ou condição social. E isso é maravilhoso”.

As falas chamaram atenção não apenas pela carga emocional, mas também porque ocorrem poucos dias após Calita desativar sua conta no Instagram, rede social onde costumava compartilhar fotos com Amado e declarações ao companheiro. O gesto, somado ao tom das declarações do cantor no show, levantou especulações sobre uma possível separação.

Assessoria nega separação

Diante da repercussão, a equipe de Amado Batista foi procurada e negou qualquer rompimento. Segundo a assessoria, o casal continua junto, e não há confirmação de crise no relacionamento. A ausência de Calita no Instagram foi atribuída a uma escolha pessoal. Ela permanece ativa em outras redes, como o TikTok, onde continua publicando normalmente.

Apesar da especulação, Amado não fez qualquer menção direta à esposa ou ao relacionamento durante o show. A aliança visível durante sua apresentação e o tom geral de suas falas reforçaram ainda mais a curiosidade do público e da imprensa.

Reações à diferença de idade

O relacionamento entre Amado Batista, de 74 anos, e Calita Franciele, de 23, sempre foi alvo de comentários devido à diferença de idade. Em uma entrevista recente ao canal Rokast, o cantor desabafou sobre o julgamento que sofre por conta disso:

“Você se meter na vida das pessoas sem conhecer ninguém é, no mínimo, ridículo. Dentro daquele preconceito, acabam desrespeitando você e a pessoa que está com você. É ridículo”, afirmou Amado, acrescentando que, apesar das críticas, sempre se manteve firme em suas decisões.

O casamento

Amado Batista e Calita Franciele oficializaram a união em março de 2025. A cerimônia civil foi realizada em Água Boa (MT), com uma celebração íntima na fazenda do cantor em Cocalinho, no mesmo estado. Segundo registros públicos, o casal optou pelo regime de separação total de bens, obrigatório por lei quando há diferença significativa de idade entre os cônjuges.

Desde então, Calita vinha acompanhando Amado em diversos compromissos, e ambos compartilhavam momentos da rotina a dois nas redes sociais, até que, nesta semana, o perfil dela no Instagram foi desativado sem explicações.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou diretamente sobre os rumores, além da negativa feita pela equipe do cantor. A situação permanece sendo acompanhada de perto por fãs e pela imprensa, especialmente após as declarações feitas no show em Aracaju, que, embora genéricas, foram interpretadas por muitos como possíveis sinais de desgaste na relação.

Enquanto isso, Amado Batista segue com sua agenda de shows normalmente. A assessoria reforça que o artista está focado no trabalho e que quaisquer especulações sobre sua vida pessoal não devem ser tratadas como confirmadas sem um pronunciamento oficial.