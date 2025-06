» Alexandre Pato se solidariza com família de Juliana Marins e oferece ajuda no traslado ao Brasil

O jogador Alexandre Pato teve uma atitude comovente ao entrar em contato com a família de Juliana Marins, brasileira de 26 anos encontrada morta na última terça-feira (25) no Monte Rinjani, na Indonésia. Pato se ofereceu para arcar com todos os custos do traslado do corpo da jovem de volta ao Brasil. Juliana, que era publicitária, caiu de uma ribanceira durante uma trilha no vulcão ativo e ficou quatro dias desaparecida antes de ser localizada por uma equipe de voluntários.

Por meio da assessoria de imprensa do SBT, Pato confirmou que conseguiu estabelecer contato com os familiares da jovem. “Eu entrei em contato sim com um Instagram, e consegui conversar com a família”, declarou o atleta, que é casado com Rebeca Abravanel, herdeira do Grupo Silvio Santos. Não é a primeira vez que o jogador se envolve em ações de solidariedade: em outras ocasiões, também ajudou famílias em momentos de vulnerabilidade financeira.

O traslado de corpos do exterior para o Brasil é um processo caro e complexo, podendo ultrapassar R$ 70 mil, especialmente em regiões distantes como a Indonésia. Pela legislação brasileira, não há obrigação do governo em arcar com os custos de repatriação ou sepultamento de cidadãos que morrem fora do país, o que muitas vezes deixa as famílias em situação de desespero.

Juliana fazia uma trilha desafiadora no Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok, quando se separou do grupo e caiu em uma área de difícil acesso, em meio ao mau tempo. Imagens feitas por drones chegaram a mostrar a jovem ainda com sinais de vida, mas o resgate só foi possível dias depois, quando já não havia mais chances.

A notícia da morte da publicitária gerou grande comoção nas redes sociais, especialmente entre colegas e amigos da área de comunicação. O ator Babu Santana, que teve contato com Juliana, publicou uma homenagem emocionada: “A Ju foi uma daquelas pessoas que passam pela nossa vida e deixam uma marca bonita, cheia de amor, coragem e alegria. Tive o privilégio de trabalhar com ela, de conviver, de aprender e de rir junto. Sempre muito competente, profissional, dedicada e, ao mesmo tempo, cheia de leveza, generosidade e amor no que fazia.”

A solidariedade de Alexandre Pato, em um momento de tanta dor, foi recebida com gratidão e reconhecimento por parte dos familiares e também do público que acompanhou o caso com tristeza. A iniciativa do jogador mostra que, em meio à tragédia, gestos de humanidade ainda podem trazer algum alívio às vítimas e aos que ficam.